Le mois de septembre 2023 affiche de nouveaux records de chaleur en Provence

Le mois de septembre 2023 s'apprête à signer un nouveau record de températures. Encore un. Alors que l'automne a officiellement débuté et que nous basculons en octobre ce week-end, les prévisionnistes météo annoncent que le mois de septembre 2023 sera l'un des plus chauds jamais connus en France.

Météo France annonce que septembre 2023 est le mois de septembre le plus chaud jamais mesuré en France métropolitaine, avec une température moyenne très largement au-dessus des normales. "Ce mois revêt ainsi un caractère exceptionnel avec une température moyenne de plus de 3,6 degrés au-dessus des normales 1991-2020" selon Météo France.

Ces données se vérifient particulièrement en Provence, selon Paul Marquis, météorologue, prévisionniste et fondateur de la Météo du 13. Invité de France Bleu Provence ce vendredi , il détaille les stations météo des Bouches-du-Rhône où les relevés du mois de septembre laissent déjà apparaître des records de chaleur : "Sur Istres ou Salon-de-Provence, ce mois de septembre 2023 sera le plus chaud jamais enregistré depuis les années 60-70". La situation est encore plus évidente sur Marignane : seule l'année 1949 affiche des températures plus élevées à la même époque, mais seulement de 0,1 degré.

Des records dépassés d'environ un demi-degré

A Marignane, la température moyenne du mois de septembre se situe à 23,2 degrés environ, ce sera 22,8 degrés et 22,9 sur Istres et Salon. Ici, les records sont dépassés d'environ 0,4 à 0,5 degré, "ce qui est très conséquent en terme de climatologie", selon l'expert. Pour lui c'est évident : "ce mois de septembre est totalement anormal". Désormais l'été "gagne du terrain, sur le mois de juin, parfois le mois de mai et désormais sur le mois de septembre".

Les raisons de ces témpératures élevées ? Une période anticyclonique plus élevée que la moyenne, "avec un anticyclone assez haut sur les Açores et sur l'Europe", avec un temps sec et chaud. Les épisodes orageux de la fin du mois d'août et mi-septembre n'ont pas été "très prolifiques", avec des pluies plutôt éparses, à part sur Marseille.

"Non, ce n'est pas normal ! " pour Paul Marquis de la Météo du 13

Face à ceux qui mettent en doute ces constats météorologiques, Paul Marquis est très clair : "Contrairement à ce beaucoup de gens disent, notamment sur les réseaux sociaux, non ce n'est pas normal d'avoir 30° en septembre ou en octobre ! On a vraiment des vagues de chaleur qui se succèdent, on observe une augmentation de ces vagues de chaleur dans le temps". Pour l'expert "on a vraiment franchi le cap d'un nouveau climat depuis 2015".

Il va donc falloir s'habituer à ces chaleurs et aux épisodes de sécheresse qui en découlent, d'autant plus que ce n'est pas terminé. Le mois de septembre est donc très chaud, et "ça va continuer assez longtemps", annonce Paul Marquis qui prévoit un mois d'octobre chaud. Les dix à quinze prochains jours sont marqués par un "blocage anticyclonique", un temps chaud et sec avec des températures qui vont "dépasser 30 à 32 degrés" les prochains jours, et entre 27 et 28 degrés l'après-midi la semaine prochaine, à partir du 2 octobre. Pour l'instant "aussi loin que l'on puisse voir, on ne distingue pas de perturbations avant le 10-15 octobre".

Déjà l'an passé, on avait observé une vague de chaleur en octobre en Provence, avec des températures moyennes de 25 à 26 degrés en journée.