Le mois de septembre a été le plus chaud jamais enregistré dans les Hauts-de-France selon Météo France

Ce mois de septembre a été celui des records à plusieurs niveaux en Picardie selon Météo France. Pour la Picardie, les normales de températures pour un mois de septembre c'est entre 15 et 16°C, et là on est entre 18 et 19,5 °C, ça fait trois à quatre degrés de différence.

ⓘ Publicité

Au niveau des minimales aussi, la comparaison est intéressante précise Thomas Courmont, météorologiste conseil dans les Hauts-de-France à Météo France. Les minimales normalement en Picardie pour septembre, c'est entre 9 et 12 degrés. et là, on est à 13 ou 14,5°C.

C'est la même chose pour les températures maximales. Les normales, c'est de 19 à 21°C pour la Picardie et en 2023 on est entre 24 et 25°C.

Cette année, il y a eu entre trois et sept jours de journées à plus de 30°C, alors qu'habituellement il n'y en a qu'une seule ou aucune.