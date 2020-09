1.910 mètres c'est la nouvelle altitude officielle du mont Ventoux. La nouvelle mesure du Géant de Provence lui donne un mètre de plus.

Le mont Ventoux toujours plus haut !

Officiellement passé sous la toise de l’IGN, l'institut géographie national, à 1910 mètres, notre géant de Provence a grandi d’un mètre depuis sa dernière campagne de mesure. Le conseil départemental de Vaucluse va même payer et installer un nouveau panneau à son sommet pour inscrire la nouvelle taille du géant chauve, l'autre surnom du Ventoux.

Par ailleurs les travaux menés au sommet du Ventoux n’ont pas pris de retard. Le conseil départemental a lancé ce projet de requalification du sommet afin de concilier : la fréquentation toujours en hausse des cyclistes, piétons et automobilistes d'un côté et d'un autre côté le respect de l’environnement, des plantes et des oiseaux qui fréquentent ce sommet si particulier. L’hiver interrompra les travaux mais d’ici le début 2022 le sommet présentera un visage remodelé.