Le Morvan garde son statut de Parc Naturel Régional jusqu'en 2035

La procédure de renouvellement du label avait démarré concrètement début 2017. Toutes les étapes de la longue procédure ont été franchies avec succès, garantissant la qualité du projet. La dernière, qui consistait en la délibération de toutes les collectivités membres du syndicat mixte, a été perturbée par la crise sanitaire, mais plus rien ne pouvait vraiment arrêter le dossier.

Quelles sont les conséquences pour les collectivités locales ?

La cinquième Charte du Parc engage les 133 communes qui y ont adhéré, les 8 communautés de communes, les 4 Départements et la Région Bourgogne- Franche-Comté dans une nouvelle étape, aux multiples défis, dans une période où les crises sanitaire, économique et climatique obligent, plus que jamais, à déterminer et construire l’avenir. Le Parc est très heureux d’accueillir les 17 nouvelles communes qui rejoignent le syndicat mixte pour mettre en oeuvre la Charte : c’est un signal fort et positif.

Le paysage sera le fil rouge des années à venir

Ce qui réunit tous les acteurs dans un contrat social, autour du Morvan comme un bien commun, au travers des patrimoines, de leur singularité et de la transition écologique à accomplir va constituer le cœur de l’action du Parc qu'ils souhaitent au plus proche des habitants, des élus et de tous les acteurs qui font et feront le Morvan. Le Parc a cinquante ans, de l’expérience et une formidable envie de bâtir un bel avenir au Morvan. Le label "Parc naturel régional" est très convoité et c’est une fierté renouvelée pour le Parc de poursuivre son action pour que "Une autre vie s’invente ici" !