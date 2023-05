Le mot "microplastique" entre au dictionnaire Le Robert

C'est un mot qu'on utilise - malheureusement - de plus en plus, mais il ne figurait pas jusqu'ici dans le dictionnaire. Le mot "microplastique" fait son entrée dans le Robert 2024, au même titre, dans le volet environnement que "mégabassine", "dette climatique" "ou encore "indice de réparabilité" et "zone à faible émission".

On emploie ces derniers mois le terme microplastique pour qualifier ces tous petits morceaux de plastique qui polluent les plages et les océans, après désagrégation des emballages notamment dans l'eau de mer, et qui sont extrêmement difficiles, de par leur taille, à collecter.

"Nous avons besoin de vocabulaire pour exprimer ces craintes", notamment en ce qui concerne les atteintes à l'environnement, justifie la directrice éditoriale du Robert, Géraldine Moinard.

42.000 tonnes par an

"Ces petites particules (généralement inférieures à 5 mm) sont source de préoccupations. Les microplastiques sont des particules solides de matière plastique, composées de mélanges de polymères et d’additifs fonctionnels. Ils peuvent également contenir des impuretés résiduelles", précise la European chemical agency, l'Agence européenne des produits chimiques. Et ils se retrouvent en quantité considérable, 42.000 tonnes par an se retrouvent dans l'environnement !

"Une fois dans l’environnement, les microplastiques ne se biodégradent pas. Ils s’accumulent dans les animaux, y compris les poissons et les coquillages, et sont donc également consommés par les humains." Exemple avec les baleines bleues, qui selon une étude, absorbent près de 44 kg de microplastiques par jour !

150 mots ou sens nouveaux ont été sélectionnés par les lexicographes, ils sont "sont un miroir tendu sur la société", pour la directrice éditoriale du dictionnaire.