Le moustique-tigre est de retour dans le Puy-de-Dôme

La présence du moustique-tigre en région Auvergne-Rhône-Alpes est attestée depuis un peu plus de 10 ans. L'année dernière, 152 nouvelles communes de la région ont été colonisées, selon l'Agence régionale de santé (ARS). Le département du Puy-de-Dôme n'est pas épargné par l'invasion de l'espèce. Elle est déjà installée dans l'agglomération Clermontoise également.

ⓘ Publicité

L'Aedes albopictus ou moustique tigre est une espèce invasive et nocive pour l'homme qui transmet des maladies comme la dengue, le virus Zika ou encore celui du chikungunya. C'est d'ailleurs ce qui inquiète Romain, croisé sur la place Jaude à Clermont-Ferrand : "ce sont, selon moi, les moustiques qui font le plus mal et c'est aussi ceux qui ne sont pas bons pour la santé".

Des gestes simples pour lutter contre la prolifération

Le moustique-tigre se développe au printemps et il est présent jusqu'à l'automne. La femelle moustique pond ses œufs au-dessus de surfaces où l'eau stagne. Une fois les œufs submergés ils éclosent. Les jardins des particuliers sont souvent des lieux de ponte et les moustiques-tigres dépassent rarement les 150 mètres autour de l'endroit où ils sont nés.

Alors l'Agence régionale de santé conseille trois gestes simples pour éviter la prolifération de l'espèce : ranger, vider et couvrir tous les contenants où l'eau s'accumule. Il peut s'agir de coupelles pour les plantes, de jouets laissés dehors, de pneus usagers. Les femelles moustiques-tigres aiment aussi les mobiliers de jardin, les récupérateurs d'eau ou les piscines non-entretenues.

Les effets de cette vigilance citoyenne peuvent mettre du temps à être visibles. Il faut d'abord que les moustiques-tigres adultes meurent. L'ARS insiste sur ces préconisations car si vous ne les voyez pas encore, une fois que l'espèce est installée, elle reste très difficile à déloger.

Des programmes de surveillance

L'Etat au travers des préfectures, des mairies des ARS mettent également en place des programmes de surveillance. D'abord, une surveillance épidémiologique pour des cas potentiels d'arboviroses (maladies transmises par les moustiques). Une surveillance des foyers de ponte est également en place. Enfin, les Auvergnats peuvent signaler la présence de moustiques-tigres à l'Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale (Anses).