Le moustique tigre fait son retour à Château-Gontier et dans le Sud Mayenne.

Depuis 2004, le moustique tigre s'est implanté en France et colonise le territoire dont la Mayenne. Il est présent dans le sud du département, notamment à Château-Gontier. La municipalité appelle à la vigilance et demande aux habitants de signaler la présence de l'insecte.

Au moins de mai, il n'y a pas que les beaux jours qui reviennent : les moustiques également. Mais depuis 2004, le moustique Aedes albopictus, plus communément appelé moustique tigre, a fait son apparition dans le sud de la France et colonise de plus en plus le territoire. Depuis quelques années, cet insecte s'est également implanté en Mayenne, dans le sud du département. La commune de Château-Gontier-sur-Mayenne est concernée par cette invasion.

La municipalité met en garde les Castrogontériens sur le retour du moustique tigre dans leur commune et leur demande de signaler sa présence grâce à une veille citoyenne. Si vous l'observez dans votre jardin ou votre domicile, prenez le en photo et signalez-le sur le site de l'Anses : https://signalement-moustique.anses.fr. Cela permet de suivre la présence du moustique dans le département.

La mairie de Château-Gontier rappelle également les bons gestes à avoir pour lutter contre la prolifération du moustique tigre : supprimer les eaux stagnantes, des lieux de pontes pour les femelles moustiques. "Le moustique tigre ne pond pas dans des marres ou dans les grands espaces d'eau", explique Jean-Christophe Gavallet, le président de France Nature Environnement en région Pays de la Loire.