"Le moustique tigre progresse lentement mais sûrement" en Loire-Atlantique et en Vendée

Une opération de démoustication a eu lieu à Saint-Sébastien-sur-Loire, dans la nuit de lundi à mardi, autour de chez un habitant qui est revenu des Antilles avec la dengue, pour éviter que les moustiques et, en particulier les moustiques tigres, ne propagent la maladie. Parce que, selon le porte-parole de la Chambre syndicale des 3D (dératisation, désinfection et désinsectisation), ce gros moustique rayé progresse "lentement, mais sûrement" en Loire-Atlantique et en Vendée.

"Le moustique tigre peut se reproduire dans pratiquement n'importe quel contenant"

"Avec l'évolution du climat, il va falloir s'habituer à avoir des moustiques de plus en plus souvent et de plus en plus nombreux, surtout", explique Stéphane Bras, le porte-parole de la Chambre syndicale des 3D. Et notamment des moustiques tigres. "En fait, il est feignant. En ce sens qu'une fois qu'il est dans un jardin, un parc, eh bien, il va y rester parce qu'il peut se reproduire dans pratiquement n'importe quel contenant. Un petit pot, une coupelle, il va se développer".

5 communes colonisées en Vendée, 6 en Loire-Atlantique

Il vaut mieux, donc, éviter d'avoir des récipients avec de l'eau stagnante dans son jardin ou sur son balcon. C'est particulièrement vrai dans les 5 communes de Vendée (Fontenay-le-Comte, Sainte-Hermine, Jard-sur-Mer, Aizenay et Sainte-Pexine) et les 6 de Loire-Atlantique (Nantes, Rezé, Bouguenais, Saint-Sébastien-sur-Loire, Orvault et Le Pellerin) considérées comme colonisées.

"Agir dès le printemps"

"Mais vous voyez, on est en fin d'été, c'est trop tard pour agir", explique Stéphane Bras. "Il faut que les collectivités, les particuliers, tous s'y mettent pour travailler en amont. En tant que professionnel, on a des solutions. Ce n'est pas au mois de juillet, au mois d'août, qu'on traite le problème des moustiques. On le traite bien avant, au printemps, avec des mesures qui ne sont pas des mesures de type insecticide, mais au contraire des mesures de captation, de piégeage, etc."