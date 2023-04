Le moustique tigre prolifère partout en Occitanie à cause du réchauffement climatique

C'est le fléau de l'été : le moustique tigre est de retour. L'Agence régionale de santé (ARS) lance dès la première semaine de mai sa grande campagne de surveillance et appelle à la vigilance. On le sait, pour éviter leur prolifération, il faut absolument ne laisser aucune eau stagnante à l'extérieur. Pensez à videz les coupelles sous vos plantes, les gouttières mal entretenues peuvent aussi accueillir des œufs.

Des gestes d'autant plus importants que des foyers de dengue autochtones (venant de personnes n'ayant pas voyagé) ont fait pour la première fois leur apparition chez nous l'année dernière. Deux foyers ont été recensés en Haute-Garonne , et un dans le Tarn-et-Garonne en 2022. Le moustique tigre se retrouve aussi en altitude : au delà de 1.500 mètres alors que quelques années en arrière seulement, on ne le retrouvait que dans les départements qui bordent la méditerranée.

En quelques années, le moustique tigre a colonisé tous les départements en Occitanie - ARS Occitanie

Un vrai risque

Les températures douces et les vagues de chaleur permettent au moustique tigre de se développer plus vite. "En 3-4 jours seulement, contre 3 semaines en période froide", explique Isabelle Estève-Moussion, ingénieur coordinatrice de la lutte anti-vectorielle à l'ARS. "La réplication du virus à l'intérieur du moustique est aussi accélérée parce que le métabolisme est accéléré. Le réchauffement climatique rend le risque plus important."

Enfin, prudence si vous tombez sur des cartes de vigilance aux moustiques tigres en ligne, l'ARS prévient : elles ne sont pas officielles ! Ces cartes sont produites à des fins commerciales pour vendre des répulsifs.