Le moustique tigre s'installe en Haute-Savoie

Ça y'est, le moustique tigre, ce "super-moustique" originaire d'Asie qui vit plus longtemps et résiste mieux aux aléas climatiques, est arrivé en Haute-Savoie. L'année dernière, le département était épargné, mais désormais, il doit faire face à cet insecte récalcitrant. Rémy Foussadier, directeur de l'Entente Interdépartementale de Démoustication : "C'est un moustique qui vole peu, il est transporté via les véhicules. L'un des grands axes de dissémination, c'est l'autoroute du soleil. Les touristes ramènent sur leurs voitures le moustique déjà présent dans le sud de la France et en Italie." Et même si l'altitude (au-dessus de 600 mètres) complique la reproduction du moustique tigre, il s'est finalement installé en Haute-Savoie.

Comment lutter contre le moustique tigre ?

Vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou le zika, le moustique tigre se développe dans les eaux stagnantes. Pour l'éradiquer, le répulsif ne suffira pas affirme Rémy Foussadier, directeur de l'Entente Interdépartementale de Démoustication : _"_95% des moustiques tigres sont éliminés lorsque l'on s'attaque à la source du problème : les lieux de ponte. Il faut supprimer tous les points d'eau stagnante à proximité des habitations, comme la gamelle du chien ou la coupelle du pot de fleurs."

Les mots d'ordre sont simples : "Bâchez, couvrez, videz, mais cette action doit être collective, car si une seule personne ne joue pas le jeu dans un lotissement, le moustique tigre, qui vole entre 50 et 100 mètres, va continuer à se propager." Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication.