Le mur-berge du quai Jean Jaurès reconstruit à l’Isle-sur-la-Sorgue

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

Une restauration menée entièrement à la main et à l'ancienne pour retrouver sur 25 métrés le mur tel qu'érigé il y a plus de 200 ans. Un mur qui avec l’usure du temps, les vibrations de la circulation ou des phénomènes racinaires menaçait de s’effondrer dans le cours d’eau. La ville a donc sollicité le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues pour cette opération. La technique précisément à l’ancienne consiste à rapporter et monter des pierres maçonnées fondées sur boutisses (pierres longues servant de fondation) et de les joindre à la chaux hydraulique. Tout le travail est mené dans la Sorgue même dont la ligne d’eau doit être la plus basse possible. Un abaissement de cette ligne d’eau a même été nécessaire par régulation pour débuter les travaux mais des dispositifs de caches piscicoles ont été installés au pied de l’ouvrage sous la forme d’alcôves à l’intention des poissons.

Un chantier qui se terminera aux environs de mi-octobre pour un financement de plus de 50 000 euros à la charge du Syndicat Mixte du bassin des Sorgues avec demandes de co-financement lancées auprès de la Région Sud ( pour 30 % ) et du département de Vaucluse ( pour 20 % ) .