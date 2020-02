Le mystère des mauvaises odeurs dans l'agglomération grenobloise enfin levé

Si vous vous êtes promené à Grenoble ce week-end, vous avez peut-être été dérangé par de fortes odeurs. L'association de surveillance de la qualité de l'air, ATMO, a rendu son verdict. Ces odeurs sont dues à cause d'épandages de fertilisants et de restes issus de centres de compostage.

ATMO a reçu 400 signalements en l'espace de quelques jours. Entre vendredi 14 et lundi 17 février, des odeurs nauséabondes ont été ressenties par la population. Le collectif de contrôle de la qualité de l'air a mené son enquête et rendu son verdict. Ces odeurs sont la conséquences d'épandages de fertilisants azotés et de restes issus de centres de compostages.

Les premiers résultats indiquent que le point de départ de ces odeurs se situe au niveau du secteur Nord-Est du bassin grenoblois, sur les communes de Gières, Domène, Meylan, Murianette, Montbonnot-Saint-Martin et La Tronche.

Cet épisode peut également s'expliquer, en lien avec le début de la période autorisée pour ces épandages, mais aussi par la météo de ces derniers jours, précise ATMO. Des températures fraîches la nuit et particulièrement clémentes en journée ont pu favoriser l’évaporation de produits épandus contenant des molécules fétides.

ATMO invite aussi les citoyens a s'informer sur une page spécifique mise en place depuis en fin de semaine dernière et mis à jour tout au long du week-end.