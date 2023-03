Le nageur de l'extrême, "Stève le phoque", se raconte dans un livre

Installé à Wimereux, à deux pas de la Manche où il nage chaque jour durant des heures, Stève Stievenart a choisi l'écriture et le livre pour partager sa passion : "J'ai beaucoup de demandes, via les réseaux sociaux, de personnes qui voulaient en savoir plus sur Stève Le phoque, sa vie d'avant et aussi surtout sur les traversées. Parce que ces traversées, ça crée aussi des vocations chez les jeunes. Ils voulaient avoir un peu des retours d'expérience, mais aussi un peu des conseils afin de ne pas réitérer mes erreurs. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs au début ! Ce livre a demandé un peu plus d'un an d'écriture pour un peu recomposer les épisodes de ma vie. Et je suis très content de cet ouvrage, car j'ai de bons retours des personnes qui ont déjà pu le lire."

Les lecteurs vont notamment découvrir que Stève Stievenart a dormi pendant quelques mois dans un hangar :"C'est la vie. Malheureusement, il y a des moments où tout va très bien. Et puis, du jour lendemain, tout peut basculer. Tout le monde a connu un petit morceau de mon histoire. Car une séparation douloureuse, ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes ou la perte d'un emploi. Moi, ça a été le cas aussi. Mais le fait d'avoir dormi un an dans ce hangar m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis vraiment accroché à mon rêve d'enfant qui était la traversée de la Manche à la nage. Quand j'avais 5 ans, mon grand père m'emmenait voir le départ des traversées à la ange de la Manche. Cela a toujours été quelque chose de très fort pour moi et je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre. Je me suis accroché à ce rêve."

"Ça montre aussi aux personnes qu'on peut repartir malgré les aléas de la vie et aussi par rapport à mon physique. Parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes s'identifient aussi à mon physique, parce que je ne suis pas taillé en V comme Michaël Phelps. J'ai pris du poids et tout ça rassure, car on peut faire des exploits sportifs malgré un poids de 110 kilos et avoir du bon gras, si je puis dire. Parce que le mot d'ordre, c'est la passion. Je pense que c'est la clé."

Rebondir grâce à la nage extrême

Et c'est la nage extrême qui va permettre à Stève Stievenart de rebondir : "Je dois beaucoup à mon entraîneur parce que pour repartir, je suis allé en Angleterre pour apprendre la discipline. Il y a eu cette confiance qui s'est établie entre Kevin Murphy et moi. Il a vu ma détresse et il m'a pris un peu sous son aile. Et depuis cinq ans maintenant, on a commencé à écrire une très belle histoire ensemble. Si je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui."

"J'ai commencé à nager petit à petit, un quart d'heure, une heure, puis deux heures. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. On n'a rien sans rien. Suite aux résultats de la traversée de la Manche en 2020 qui m'a fait un peu connaître dans le milieu de la nage extrême, j'ai pu rebondir et repartir. Et aujourd'hui, ça se passe très très bien. On a des projets en cours, on a des sponsors qui nous permettent de vivre de notre passion et de pouvoir voyager aussi."

Ce sont les marées qui dictent les journées de Stève le Phoque : "Je fais deux entraînements quotidiens. Je m'entraîne la nuit, le jour. Ça dépend. En fait, je suis vraiment décalé par rapport à la vie de quelqu'un, ce qui est normal. Une fois que mes deux entraînements sont calés pour la journée, je prends mes rendez-vous avec ma fondation Stop plastic pollution avec les écoles où j'interviens. Il y a aussi du repos. Il est essentiel. Il faut aussi prendre des bons aliments, comme le poisson frais et les légumes. Et puis, entre deux, j'essaie de m'accorder au moins une heure de méditation chaque jour. Et puis, plusieurs fois par semaine, je fais des bains d'argile pour récupérer assez rapidement parce qu'on a beaucoup de tensions musculaires."

50 heures de nage en juin prochain

En ce moment, Stève Stievenart travaille notamment sur la question du sommeil : "J'arrive à dormir dans l'eau comme vous dormez dans votre lit. Je suis toujours en quête de performance et de récupération rapide. Donc, là je reviens d'Italie, où j'ai fait de nouveaux tests avec une nuit complète à dormir dans une eau à 37 degrés, dans des sources naturelles. Les résultats sont extraordinaires parce qu'on efface quasiment la séance d'entraînement de la veille. Et puis je m'entraîne en prévision d'une grosse performance en juin prochain. Je n'en dit pas trop, mais ça représente 50 heures de nage non-stop. D'où l'importance de bien récupérer."

Stève Steivenard a 45 ans, mais il se projette pour poursuivre sa carrière de nageur de l'extrême : "Quand je regarde un peu les statistiques et les personnes en Angleterre, pour les grosses performances (au-delà de 30 heures de nage), je pense que la limite est à 50-55 ans. mais à 60 ans, je me vois encore faire un aller simple dans la Manche. Il y a encore de belles histoires à écrire et on a un très gros projet pour 2024. Juin 2023 avec les 50 heures, ça fait partie de ce projet. Ça va être une étape très importante pour savoir comment mon corps réagit après 50 heures de nage. Une fois qu'on aura passé ce niveau, on pourra penser à 2024 avec un très, très, très gros projet."

"Stève le phoque", de Stève Stievenart et David Michel, c'est aux éditions Robert Lafon.