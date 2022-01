Le nettoyage de la forêt après l'incendie de Beaumes-de-Venise devrait commencer en février

Un deuxième comité technique d'après-feu s'est tenu vendredi 28 janvier sur la commune de Beaumes-de-Venise. Autour de la table : des représentants de la préfecture, du département mais surtout les services de l'Office National des Forêts (ONF), le Centre national de la propriété forestière (CNPF), les maires des communes touchées (Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Beaumes-de-Venise...) par l'incendie ainsi que les propriétaires alliés en association (ASL) et bien sûr le Parc naturel régional du Mont-Ventoux. Cette réunion avait pour objectif de dérouler une étude de "restauration des terrains incendiés". Un rapport produit par l'ONF avec le soutien du CNPF et financé à 80 % à la fois par la région et le département.

Plusieurs enjeux pour la restauration du site

Dans cette étude, les agents de l'ONF ont mis en évidence plusieurs enjeux majeurs post-incendie. Le premier et pas des moindres : la sécurité. Les arbres carbonisés risquent de casser et ainsi de blesser les promeneurs ou de détruire des routes et sentiers. Le feu ayant brulé toute la végétation, les eaux de ruissellement après de fortes intempéries ne sont plus retenues et pourraient créer des inondations ce qui mettrait en péril des chemins d'accès, des propriétés voire des ouvrages hydrauliques.

Alors pour éviter ces risques, l'ONF propose une action forestière. Il s'agit de couper les arbres morts et de nettoyer ainsi les restes de l'incendie pour faciliter la régénération de la Nature. Sur les 240 hectares incendiés, 116 serraient à traiter. Une opération qui a un coût. Alors la solution portée par l'ONF et le Parc naturel régional du Mont-Ventoux est celle d'une exploitation du bois coupé. Il serait transformé en bois de chauffage, puis vendu. Une opération qui permettrait de réduire les coûts de ce nettoyage. sur une parcelle d'un peu plus de 70 hectares.

Une association de propriétaires

Depuis le 4 janvier dernier, une association réunit près de 70 propriétaires de terrains brûlés par l'incendie. Il s'agit de particuliers mais aussi de communes, tous ensemble ils rassemblent près de 60 hectares de forêts. Avec l'aide du CNPF, l'association syndicale libre (ASL) des Dentelles a pu déjà démarcher un exploitant forestier qui pourrait dès la mi-février commencer le nettoyage pour une période de 3 mois.