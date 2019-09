Le niveau alerte sécheresse renforcée étendu à tout le département du Nord

Nord, France

Les pluies des derniers jours n'ont pas estompé la sécheresse. Le Préfet du Nord vient d'étendre l'alerte renforcée pour l'ensemble du département jusqu'au 30 novembre. C'est le dernier seuil avant d'atteindre le stade critique. La situation est inédite puisque le Nord est en alerte sécheresse depuis le mois d'avril.

De nouvelles interdictions

Concrètement, partout dans le département du Nord, il n'est plus possible d'arroser sa pelouse de jour comme de nuit mais aussi de remplir sa piscine. Les industriels doivent réduire leur consommation en eau de l’ordre de 20%. Du côté des agriculteurs, il ne peuvent plus irriguer les cultures les mardis, jeudis, samedis et dimanches entre 10h00 et 19h00, et tous les jours aux mêmes heures en période de canicule de niveau orange ou rouge.

Face à cette situation inédite la préfecture appelle les habitants à utiliser l’eau avec modération.