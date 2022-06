Sécheresse : le niveau d'alerte déclenché dans la Bièvre

Le préfet de l’Isère et la préfète de la Drôme placent le bassin versant de Bièvre-Liers-Valloire en vigilance pour les eaux souterraines, et en alerte pour les eaux superficielles. La vigilance n'implique pas de restrictions, "mais chaque citoyen et usager est invité à être vigilant et économe dans sa consommation d’eau" précise le communiqué des autorités.

En revanche le niveau d'alerte implique des restrictions pour les particuliers. Il est notamment interdit de laver sa voiture hors des stations de lavage professionnelles, de remplir les piscines de plus d'1m3, ou encore d'arroser son jardin entre 11h et 18h. Des restrictions sont aussi en vigueur pour les professionnels comme les agriculteurs (limitation des des prélèvements en eau). De manière générale les autorités invitent "chaque consommateur d'eau à être particulièrement attentif à l'utilisation de cette ressource et au respect des mesures édictées". L’intégralité de l’arrêté est disponible sur le site www.isere.gouv.fr.