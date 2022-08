Le niveau de l'eau du lac d'Annecy préoccupant, les attractions nautiques de la plage de l'Impérial fermées

Le niveau de l'eau au lac d'Annecy est faible cet été. Conséquence de la sécheresse, des fortes chaleurs et du manque de pluie. Par précaution pour évité tout accident, le toboggan et le plongeoir de la plage de l'Impérial ont été fermés par la mairie jusqu'à nouvel ordre.

"Je n'ai jamais vu le lac comme ça", constate Juliette, une touriste venue de Champagne pour profiter d'Annecy cet été. La dernière fois qu'elle était passée ici, c'était il y a deux ans. "On voit bien qu'il y a moins d'eau. On voit les algues, on voit l'ancien niveau avec un changement de couleur sur le béton", dit-elle encore. Le lac est, en effet, à un niveau bas et préoccupant cet été.

Conséquence, la ville d'Annecy a décidé de fermer l'accès au public au toboggan et au plongeoir de la plage de l'Impérial jusqu'à nouvel ordre. "Pour Roman, c'est sûr que c'est dommage. On était venu pour ça. Il est fâché maintenant", raconte Jacqueline, une Annécienne de retour dans sa ville pour les vacances.

La baisse du niveau de l'eau est visible par la différence de couleur sur le rebord du lac. © Radio France - Bastien Thomas

Globalement, cette mesure de la mairie est comprise même si quelque uns ne sont pas forcément d'accord. "Il y a des gens qui râlent mais sinon, tout le comprend bien que c'est à cause de la sécheresse, que c'est une mesure justifiée vu le peu de profondeur", précise Baptiste Robert, maître-nageur sauveteur sur la plage de l'Impérial.

Situation alarmante pour les cours d'eau autour du lac

"Là, on a quarante centimètres d'eau en moins par rapport au début de l'été", continue Batiste Robert. Conséquence évidente de la sécheresse nous explique Jean-Pierre Crouzat, trésorier de France Nature Environnement en Haute-Savoie. "Le lac n'est pas assez alimenté par son bassin versant. Il n'y a pas eu assez de pluie depuis des semaines", explique-t-il.

Il est également interdit de plonger depuis le bord du lac. Le niveau de l'eau est trop bas. © Radio France - Bastien Thomas

"Mais ce n'est pas alarmant pour le lac en lui-même, il y aura toujours de l'eau. C'est préoccupant pour les cours d'eau qui l'alimentent et notamment pour le Thiou qui en sort. Il y a des risques de ce que l'on appelle "à sec", c'est à dire le seuil qui permet de maintenir la vie dans le cours d'eau", précise encore Jean-Pierre Crouzat. "Et puis il y a aussi l'évaporation. Le lac perd de l'eau a cause des fortes chaleurs et la canicule", termine-t-il.

Le lac d'Annecy avait déjà connu un niveau extrêmement bas en 2018 avec une baisse de près de 80 centimètres. Un nouveau record pourrait être battu cette année s'il ne pleut pas énormément d'ici la Toussaint.