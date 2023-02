Le niveau de la mer Méditerranée en baisse de 30 cm en moyenne depuis le début du mois

Le phénomène est visible à l’œil nu : le niveau de la Méditerranée est en baisse de 30 cm en moyenne sur le littoral depuis le début du mois. Le phénomène n’est pas rare en hiver, mais impressionne cette année par son ampleur et sa durée. Cette baisse du niveau d’eau s’explique par la présence d’un anticyclone au-dessus du bassin méditerranéen. Les fortes pressions viennent "appuyer" sur la mer et font baisser son niveau (voir schéma ci-dessous)

"C'est impressionnant et ça saute tout de suite aux yeux !" Du haut de ses 13 ans, Damien s'empresse de nous raconter ce qu'il constate depuis le début de son stage de voile Anse Tabarly, sur les plages du Mourillon de Toulon. "Dès qu'on met les bateaux sur la plage, on remarque qu'il y a beaucoup plus de cailloux. Et quand on est dans l'eau, on voit aussi beaucoup plus d'algues, comme si la mer n'arrivait pas à les recouvrir" analyse l'adolescent.

Les données scientifiques viennent confirmer les observations du jeune Toulonnais. Les marégraphes de Toulon, Marseille ou encore Fos-sur-Mer enregistrent, selon Gaël André expert marée au Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM), une baisse du niveau de la Méditerranée de "30 cm en moyenne".

La présence d'un puissant anticyclone au-dessus de la Méditerranée explique cet événement, selon l'expert : "Il fait augmenter la pression atmosphérique qui vient appuyer, telle une presse, sur la mer. Nous avons observé ces derniers jours des valeurs de pression atmosphérique supérieures à 1035 hectopascals, c'est 24 hectopascals de plus que la normale. Or, une augmentation d'un hectopascal entraîne une diminution du niveau de la mer d'un centimètre. Et il faut aussi prendre en compte un phénomène plus habituel : en hiver, l'eau est plus froide, ce qui fait contracter la masse de la Méditerranée qui perd à cette saison une dizaine de centimètres environ"

Dans une moindre mesure, l’absence de pluie et la sécheresse peuvent également expliquer que la Méditerranée ait perdu cette trentaine de centimètres, selon Gabriel Lellouch, prévisionniste à Météo France : "L'alimentation en eau est réduite pour la Méditerranée puisqu'il y a moins d'eau douce dans les rivières et les fleuves."

Selon Gaël André du SHOM, la Méditerranée devrait rapidement retrouver son niveau habituel puisque l'anticyclone s'affaiblit. Mais le scientifique prévient : ce phénomène ponctuel ne remet absolument pas en cause l’élévation globale du niveau de la mer. Le marégraphe de Toulon enregistre par exemple une hausse de 1 mm par an.

Les effets de la pression atmosphérique sur la mer - SHOM