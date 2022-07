Le niveau de la rivière Dordogne va monter ce weekend

EDF va procéder à des lâchers d'eau ce weekend des 9 et 10 juillet sur la Dordogne. Il faut être vigilant, l'eau va monter assez rapidement.

EDF va procéder à des lâchers d'eau ce weekend sur la Dordogne, indique Epidor, l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne. En raison des fortes chaleurs, il y a un gros besoin d'électricité notamment pour alimenter les climatiseurs. Des lâchers vont donc être faits sur plusieurs barrages sur l'axe de la rivière Dordogne. Epidor indique que les débits vont doubler et les plages et berges pourraient se retrouver inondées en Dordogne, en Corrèze et dans le Lot.

Cette montée des eaux ne devrait pas avoir de conséquences pour les amateurs de canoë-kayak car le niveau de l'eau ne sera pas très haut, en revanche Epidor appelle à la vigilance car sur les berges et les plages l'eau va monter assez rapidement.