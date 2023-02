Le niveau des nappes phréatiques de l'Hérault trop bas à cause de la sécheresse hivernale

Le département de l'Hérault n'est pas épargné par le manque de pluie et la sécheresse hivernale que l'on connait en France. Il a plu moins de la moitié de ce qu'on attend normalement entre septembre et février, du jamais vu depuis 1960. Il manque 200 millimètres d'eau de précipitations dans plusieurs communes héraultaises surtout à l'ouest du département. À Béziers, par exemple.

Ce qui a une conséquences sur les nappes phréatiques : elles ont toutes un niveau bas. Comparable à celui d'un mois d'avril pour certaines et d'un mois de juin pour d'autres.

La récolte des fruits et légumes perturbée

La terre craquelle dans le potager de Fanny Michel à Gigean. Les quelques jours de pluie fin février n'ont pas rassuré la maraichère. Avec la chaleur et le manque d'eau depuis septembre, "les brocolis sont déjà en fleurs. Normalement c'est vers fin mars. Ce n'est pas normal parce que c'est à nous de s'adapter. Et le soucis c'est qu'il va y avoir des jours où il va faire un peu plus frais et qu'elle se met en stand by, c'est à dire que elle va ralentir en terme de production. C'est là où ça devient compliqué parce qu'on ne pourra pas répondre à la demande des particuliers et professionnels." Elle s'inquiète : "On pourrait avoir des melons fin mai au lieu de cet été."

Fanny et Georges Michel, maraîchers à Gigean. © Radio France - Morgane Guiomard

En effet, si la terre est humide en surface, elle ne s'infiltre pas assez pour remplir les nappes phréatiques. "Sous nos pieds les nappes d'eau ne se sont pas rechargées" constate Nicolas Liénart, hydrogéologue départemental. La question qu'il se pose "c'est de savoir si la pluie ne va pas tomber de manière décalée ? Mais il faudrait qu'elle se dépêche de tomber quand même. Il faut qu'il pleuve de manière modérée à plusieurs reprises pour faire ce phénomène de mise en réserve" souligne Nicolas Liénart.

Françoise Vaysse, de Météo France, craint qu'il ne pleuve pas assez pour "pallier le déficit de précipitations." Même s'il est possible que ce soit le cas comme à la mi-mars 2022.

Le niveau des nappes phréatiques trop bas

S'il ne pleut pas assez d'ici cet été dans l'Hérault, les maraichers seront les premiers à en pâtir alerte Serge Zaka, agro-climatologue. "On risque d'avoir des restrictions d'irrigation. Et c'est une production qui pourrait descendre d'un tiers, voire de moitié sur le département."

En revanche, les vignes héraultaises sont peu sensibles au stress hydrique sont très résistantes à la sécheresse. Pour autant, le goût du vin pourrait être impacté. "Le goût du vin pourrait être modifié. Ça ne veut pas forcément dire que la qualité gustative du vin va être altérée et qu'il ne va pas être bon. Ça veut dire qu'on va avoir des vins surprenants par rapport à ce qu'on a l'habitude de produire dans les territoires du Languedoc" explique Serge Zaka.