Le niveau des nappes phréatiques est historiquement bas dans les Landes

Du jamais vu depuis 1959 : la France connaît une sécheresse hivernale historique . Plus de 30 jours sans précipitations notables dans l'hexagone. Une sécheresse qui succède à l'été 2022 déjà historiquement chaud et sec, de quoi susciter de fortes inquiétudes pour les mois à venir et notamment des inquiétudes concernant la ressource en eau. Ce lundi 27 février 2023, le ministre de l'écologie Christophe Béchu réunit autour de lui les Préfets des principaux bassins hydrauliques de France pour faire le point sur la ressource en eau et décider d'éventuels restrictions dès le mois de prochain. Dans les Landes, la recharge des nappes s'achève et leur niveau est préoccupants.

ⓘ Publicité

Une recharge entamée dès octobre ... mais insuffisante

Après l'été 2022 historiquement chaud et sec, la recharge des nappes dans les Landes a démarré dès le mois d'octobre.

"Dès le mois d'octobre, on a vu les premiers signes de recharge, ce qui était plutôt bien parti et ça s'est un peu dégradé après" note David Flandin, hydrogéologue au département des Landes (en charge du suivi des nappes d'eau souterraines dans le département. La recharge actuelle est "à peine moyenne" explique-t-il.

Entre novembre 2022 et février 2023, la sécheresse des sols superficiels s’est encore atténuée sur la majeure partie du pays, note Météo France © Visactu

En fait, plus que la quantité de précipitation c'est le niveau des nappes à l'issue de l'été 2022 qui était extrêmement bas. Pour retrouver un niveau "normal" des nappes il aurait fallu des précipitations "anormales". Résultat : "vu le déficit observé en septembre, c'est évident que l'on est encore aujourd'hui dans des situations très déficitaires, en particulier sur les nappes les plus superficielles c'est-à-dire les nappes alluviales et la grande nappe des sables"

loading

Dans les Landes, les nappes sont surveillées depuis 1988, soit plus de 30 ans et selon David Flandin*, "les niveaux observés aujourd'hui sur ces nappes superficielles sont parmi les deux ou trois années les plus basses".*

Une situation préoccupante

Certaines nappes s'en sortent mieux que d'autres en revanche. Les nappes les plus superficielles sont celles qui sont le plus impactées par les déficits pluviométriques explique David Flandin. "On a un déficit de l'ordre de 50 centimètres à 1 mètre selon les secteurs. C'est quand même assez important et ça nécessite des précipitations vraiment soutenue pour récupérer ce mètre perdu" détaille l'hydrogéologue. Cela concerne les nappes des Sables des landes et les nappes alluviales.

La situation est légèrement meilleure pour la nappe Plioquaternaire. Les niveaux restent inférieurs à la moyenne mais de façon moins marquée que les deux autres.

loading

La situation est préoccupante parce que la recharge des nappes s'achève. "C'est l'automne et l'hiver, entre octobre et mars, que la période est la plus cruciale. On arrive à la fin de cette période pendant laquelle les eaux souterraines peuvent se recharger" précise David Flandin. La situation est "préoccupante" selon lui. "Un déficit comme celui qu'on observe aujourd'hui, ça veut dire qu'on va probablement entamer la période estivale avec les débits de rivières et des niveaux de nappes pas du tout sécurisants" analyse l'hydrogéologue.

Pour que les nappes rattrapent leur retard il faudrait de très grosses giboulées de mars, tout au long du mois.