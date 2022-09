Le niveau des réserves d'eau en Vendée reste critique

La pluie est très attendue en Vendée et en Loire-Atlantique pour remettre à niveau les réserves d'eau potable. En Vendée, la retenue d'Apremont n'est actuellement remplie qu'à 18 %. Hors c'est elle qui alimente normalement tout le nord ouest vendéen de Challans à Saint- Jean-de-Monts et les îles d'Yeu et de Noirmoutier. Du coup c'est la retenue de Mervent à l'Est plus importante et remplie elle à 40 % qui alimente actuellement l'ouest en déficit. Ce transfert d'eau potable est effectué grâce aux 120 km de canalisation mis en place par Vendée Eau. Des pompages sont également effectués comme dans l'ancienne carrière des Clouzeaux reconvertie au printemps en zone de stockage près du lac du Jaunay. Rappelons qu'en Vendée 94 % de l'eau potable provient de ses réserves de surface. Le département n'est plus en alerte grâce aux mesures de restriction prises cet été et au départ des touristes. Mais les pluies d'automne sont très attendues.

Le niveau d'eau au barrage d'Apremont relevé par Vendée Eau

Volume d'eau journalier distribué en Vendée

Le débit de la Loire est lui légèrement remonté grâce aux dernières précipitations et aux lâchages de barrages en amont du fleuve. Mais dans nos 2 départements la période de sécheresse n'est pas terminée.

