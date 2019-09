Le niveau du lac d’Annecy va être volontairement abaissé

Haute-Savoie, France

On ouvre les vannes. Depuis ce lundi, le débit des trois barrages situés sur le lac d’Annecy (canal du Thiou, du Vassé et Saint-François) a été augmenté de 5m3 par seconde. Cette manœuvre surveillée de près par les agents de la ville va entraîner une baisse du niveau du lac d’Annecy. D’ici deux semaines, il va passer de la cote "90" à la cote "60". Cette fluctuation volontaire, 30 centimètres de moins, doit permettre de préserver les roselières.

Sauver les roseaux

Dans le contexte de plus en plus régulier de saisons tranchées, telle la canicule couplée à la sécheresse de l’été 2018, la Direction Départementale des Territoires a décidé en accord avec la ville et le Sila (Syndicat intercommunal du lac d’Annecy) d’expérimenter ce dispositif de marnage artificiel. "Depuis 1860, le lac oscillait autour de la cote dite "80", précise dans un communique la mairie annécienne. La conséquence écologique a été la destruction de 90% des roselières du lac à cause des corps morts qui cisaillent les pousses." Or, ces roselières ont un rôle environnemental extrêmement import (nidification, filtration, etc). En modifiant volontairement la hauteur de l’eau de quelques centimètres, les roseaux devraient à nouveau pouvoir se développer.

Pour protéger nos roselières, il faut faire varier le niveau du lac." - Thierry Billet, élu en charge des questions environnementales à la maire d'Annecy

ECOUTEZ Thierry Billet, élu en charge des questions environnementales à la maire d'Annecy. Copier

La descente désirée du niveau du lac est de presque 2 cm par jour. Débuté lundi 2 septembre, le processus prendra environ deux semaines (en fonction des conditions météorologiques). La cote "60" sera maintenue jusqu’au 15 novembre.

A partir du 15 novembre, le débit minimum sera appliqué aux vannes de régulation quel que soit les conditions météorologiques jusqu’à ce que le lac retrouve, progressivement, la cote "90".