Le nombre de bêtes tuées par le loup en hausse de 20% en 2023 selon un syndicat d'éleveurs des Alpes-Maritimes

Le plan national du loup pour la période 2024-2029 doit être présenté le 18 septembre prochain. Il est très attendu, notamment par les éleveurs du haut-pays et les associations de protection de l'environnement.

ⓘ Publicité

L'objectif est d’élaborer une nouvelle méthode de gestion de l’espèce pour mieux protéger troupeaux et éleveurs. Le nombre de loups vivants en France a explosé ces dernières années. La dernière estimation, revue récemment à la hausse, fait état de 1104 loups contre 600, il y a 5 ans.

Un loup du Parc Alpha - illustration © Maxppp - Frantz Bouton

Quasiment deux fois plus de loups en France depuis 5 ans

Cela pose problème aux éleveurs dont les troupeaux sont victimes de nombreuses attaques. Les pertes de bétail, dans notre département, à cause des attaques de loups sont en hausse de 20% par rapport à l'année dernière sur la même période, selon la fédération ovine des Alpes-Maritimes. "500 attaques ont déjà été recensées depuis le début de l'année pour un total de 1750 bêtes tuées", précise Jacques Courron, le président de la fédération. "Et encore, ce sont les décès constatés. On ne compte pas tous les animaux disparus", ajoute-t-il.

Pour faire face à ce fléau, certains éleveurs réclament de nouvelles mesures. Les solutions de protection de leurs troupeaux ne sont plus suffisantes : les "patous", les chiens de garde, sont désormais trop faibles face aux meutes. Il n'y a pas assez de bergers pour surveiller 24h/24 les bêtes. D'autres réclament une facilitation du tir. Aujourd'hui, les louvetiers, chasseur professionnel du loup, doivent remplir de nombreuses autorisations, avant et après avoir tiré sur l'animal.

Les défenseurs du loup s'opposent à une facilitation du tir sur le loup

Les associations de défense du loup, elles, refusent que le tir sur l'espèce soit simplifié. "Ce n'est pas du tout une solution", prévient Dany Mater, spécialiste et défenseuse du loup dans les Alpes-Maritimes. Elle insiste : "quand on tire des loups, on décime des meutes et la nature a horreur du vide. De nouvelles meutes arrivent pour remplacer celles qui ont été chassées et s'attaquent au bétail à leur disposition".

Dany Mater propose plutôt des parcs de regroupement nocturne pour les troupeaux et la mise à disposition d'aides bergers pour les éleveurs maralpins.