"Le nombre de chasseurs est en baisse dans le Doubs" Jean-Maurice Boillon, président de la FDC 25

Les chasseurs vont de nouveau arpenter les campagnes de la Franche-Comté à partir de ce dimanche puisque la saison rouvre avec de nouvelles règles. À cette occasion, le président de la Fédération des chausseurs du Doubs était l'invite du 6/9 de France Bleu Besançon. Il nous a tiré un bilan de la situation des chasseurs dans le département et nous a parlé du nouveau schéma directeur de gestion de la chasse, signé par le préfet, le 30 août dernier.

Ce schéma aborde notamment les questions de sécurité de l'activité et aussi le relationnel entre les différents acteurs du milieu de l'environnement et de gestions des espèces tels que les sangliers.

7.500 chasseurs pratiquent cette activité dans le Doubs

Depuis plusieurs décennies, le nombre de chasseurs baisse dans le département. "La faute à la stigmatisation de la pratique, mais aussi à cause de la diversité de l'offre de loisir", avoue Jean-Maurice Boillon. Pour autant, le président de la FCD 25, l'affirme les chasseurs ont un rôle important à jouer dans la régulation des espèces, mais aussi l'aménagement et l'équilibre de la faune et la gestion de la forêt et agricole.

La nouvelle saison de chasse devrait être bonne

Si les effectifs sont en baisse, Jean-Maurice Boillon assure que le gibier sera bien présent. "Les reproductions se sont bien déroulées en sortie d'hiver et début de printemps. La nourriture a aussi été abondante, donc nous avons un bon état sanitaire du gibier et de la faune".

De plus, la chasse instaurée le vendredis depuis quelque temps dans le Doubs, va se poursuivre uniquement sur la période du 10 au 20 octobre pour chasser certains oiseaux migrateurs. Ce jour supplémentaire est souvent décrié par les associations de protection de l'environnement, mais Jean-Maurice Boillon l'assure "le vendredi sera plutôt un jour sans chasse".