Le Nord de l'Oise en alerte renforcée face à la sécheresse

La sécheresse frappe plusieurs cours d'eau du département de l'Oise. La Bresle et la Divette notamment. À cause des faibles pluies et des fortes températures, les débits de ces deux cours d'eau ont diminué. La préfecture place donc ces deux territoires en alerte renforcée. Des restrictions sur l'usage de l'eau entrent donc en vigueur sur plusieurs communes.

Dans les restrictions prononcées par la préfecture de l'Oise, il est :

interdit d'arroser les jardins, massifs fleuris et des plantes entre 10 heures et 18 heures

interdit nettoyer des façades et terrasses, quel que soit le matériel utilisé, sauf impératif sanitaire

interdit d'arroser des pelouses sauf celles de moins d’un an, entre 10 heures et 18 heures pour les particuliers, collectivités et sociétés

Laver des véhicules reste possible dans les seules stations économes (haute pression et dispositif de recyclage de l’eau).

CARTE - Le Nord de l'Oise en alerte sécheresse renforcée

Le Nord du département, autour de la Bresle et de la Divette, est concerné par cette alerte renforcée. - Préfecture de l'Oise

"Ces mesures de lutte contre les effets de la sécheresse, sont essentielles pour économiser l’eau et garantir les usages prioritaires que sont la santé et la salubrité publique, la sécurité civile, l’alimentation en eau potable. Le respect des mesures par l’ensemble des usagers de l’eau est essentiel pour assurer l’efficacité du dispositif", écrit la préfecture dans son communiqué.

Les communes concernées par des restrictions dans le cadre de l'alerte renforcée