Le Nord et le Pas-de-Calais en alerte pollution pendant deux jours

Alerte à la pollution dans le Nord et le Pas-de-Calais. Atmo, l'organisme qui mesure la qualité de l'air, fait état d'un épisode persistant de concentration de particules fines dans l'air, ces jeudi et vendredi.

Le Nord et le Pas-de-Calais connaissent un épisode de pollution, ces jeudi 26 novembre et vendredi 27. Nos deux départements sont placés en alerte sur persistance, ce qui veut dire que le niveau de particules fines PM10 est élevé pendant au moins deux jours.

Ces particules en suspension sont émises par les activités industrielles et agricoles, le trafic automobile et le chauffage. Elles s'accumulent et les conditions météo actuelles (chute des températures et vent faible) ne permettent pas leur dispersion.

Il est conseillé aux automobilistes de réduire leur vitesse sur la route, de privilégier les transports en commun, et de maîtriser les consommations de chauffage, notamment au bois.