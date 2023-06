Le nord-ouest du Haut-Rhin passe en alerte sécheresse, des restrictions d'eau

Les quelques averses n'auront pas suffi. Le débit des rivières "est en baisse régulière", fait savoir vendredi 30 juin dans un communiqué la préfecture du Haut-Rhin. Elle place le bassin versant de la Liepvrette en alerte sécheresse.

Des limitations provisoires des usages de l'eau s'appliqueront donc à partir du 1er juillet à Lièpvre, Rombach-le-Franc, Sainte-Croix-aux-Mines et Sainte-Marie-aux-Mines. L'arrosage des pelouses, des potagers et des espaces verts est interdit entre 10h et 18h. Le remplissage des piscines ou des spa privés de plus de 1m3 est totalement prohibé. Le nettoyage des véhicules est interdit, sauf dans certaines stations professionnelles.

Les quatre communes haut-rhinoises rejoignent les 200 communes bas-rhinoises déjà concernées par une alerte à la sécheresse.

Vigilance au nord-est de Colmar

La préfecture du Bas-Rhin place également une partie de la zone d'alerte Ried Centre Alsace en vigilance sécheresse. Cela concerne 18 communes, dont Colmar. Ici pas de restriction dans l'usage de l'eau, mais un appel à modérer sa consommation.