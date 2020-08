Le Nord-Pas-de-Calais en vigilance rouge canicule au moins jusque mardi soir

Météo France maintient sa vigilance rouge pour canicule au moins jusqu'au mardi 11 août à 21h dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette vague de chaleur est l'une des cinq plus importantes des dernières décennies, mais moins sévère que les canicules historiques de 2003 et 2006.

La vigilance rouge pour canicule, qui a débuté samedi dans le Nord-Pas-de-Calais, est maintenue au moins jusque mardi 11 août à 21h par Météo France. Elle concerne également les départements de la Somme, l'Oise et l'Aisne.

Lundi, les températures maximales sont comprises entre 34 et 36°C dans le Nord-Pas-de-Calais, selon Météo France. Les minimales de la nuit prochaine seront en légère baisse avec 19 à 22°C, mais les maximales seront, mardi, en légère hausse avec 36 à 37°C. Les averses, parfois orageuses du début de semaine ne font baisser les températures que très temporairement.

Une vague de chaleur très importante

"Cette vague de chaleur devrait se situer parmi les cinq plus sévères connues par la France ces dernières décennies", prévient Météo France. On reste tout de même derrière les records des canicules de 2003 et 2006.

Météo France maintient cette vigilance rouge en raison du risque de sur-mortalité, "lié à la pollution à l'ozone et au Covid-19".

Dans ce contexte, la préfecture du Nord conseille de boire de l'eau régulièrement, se mouiller le corps avec un brumisateur ou un gant de toilette, prendre des douches tièdes et ne pas sortir si possible entre 11h et 21h. Il est conseillé de limiter le sport, de fermer ses volets la journée et d'aérer pendant la nuit. Enfin, prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, notamment âgés, isolés ou malades. Tous les conseils sur www.sante.gouv.fr