Le nouveau parc Berthe-Morisot vient d'ouvrir à Orléans dans le quartier Madeleine

Il s'étend sur deux hectares et demi et les Orléanais peuvent aller s'y promener. Ca y est ! Le nouveau parc Berthe-Morisot a ouvert ses portes, samedi matin au public. Il a été inauguré en grande pompe, sous un soleil de plomb. Des centaines de riverains et de curieux, petits et grands sont venus découvrir ce nouvel espace vert.

Et tous ceux que nous croisons dans les allées, n'ont que des compliments à la bouche pour ce parc qui est aménagé sur plusieurs niveaux et qui descend pratiquement du faubourg Madeleine jusqu'à la Loire.

Les bancs, les espaces pique-nique et de détente sont nombreux tout au long du parcours - Lydie Lahaix

Françoise habite à deux pas dans un grand immeuble du quartier, elle est enthousiaste "je trouve tout cela hyper joli, c'est moderne, c'est ludique, c'est fleuri, il y a des hamacs ici et là-bas des transats". Son amie Patricia est tout aussi éblouie "c'est très bien pensé, ce n'est pas du tout rectiligne, esthétiquement c'est très réussi, il y a des courbes et plein de couleurs, je pense que les jeunes vont adorer, c'est vraiment un endroit magnifique".

"Un parc moderne et ludique"

Et en effet les jeunes adorent. Timéo a 11 ans, il habite sur les boulevards du centre-ville, il est venu en famille. "On respire l'air de la nature ici et avec toutes les bestioles qui s'y trouvent, je me sens trop bien" dit le jeune garçon, sa soeur Chloélia ajoute "il y a plein de plantes et des jeux, ça me plait beaucoup", Séverine la maman est aussi sous le charme "franchement c'est agréable et depuis le temps qu'il était fermé cela valait le coup, ils l'ont vraiment bien aménagé".

Un labyrinthe dans les poteries qui rappelle l'histoire locale - Lydie Lahaix

Outre les terrains de jeux pour les enfants, dans ce parc il y a plein de bancs, des tables de pique-nique, de nombreux espaces ombragés. Un théâtre de verdure a été installé, où pourront avoir lieu quelques concerts et spectacles. Des arbres fruitiers et de la vigne ont aussi été plantés.

Quelques hamacs installés à côté des pieds de vigne qui ont été planté © Radio France - Lydie Lahaix

Au final c'est l'aboutissement d'un projet de deux et demi explique Jean-Paul Imbault, l'adjoint municipal aux espaces verts et "à la Ville-jardin" qui l'a imaginé fin 2020. Il a ensuite été réalisé par les services municipaux et les jardiniers de la ville. "C'est un parc que nous avons voulu au plus près de la nature avec toute la végétation existante, avec les arbres immenses de l'ancien parc Anjorrant dont certains sont centenaires. Il n'y a pas de plante rajoutée et il n'y aura pas besoin de grosse quantité d'eau pour assurer l'entretien".

Une passerelle très originale

Depuis le faubourg Madeleine, l'accès au parc se fait par une passerelle qui serpente doucement à travers les arbres. Elle facilite la promenade pour les personnes à mobilité réduite, elle est posée sur pilotis et elle entoure véritablement la végétation.

La passerelle d'accès métallique depuis le faubourg parfaitement intégrée dans l'espace boisé - Lydie Lahaix

Il a fallu descendre de manière harmonieuse dans cet espace boisé classé, reconnait Rémi Brégent du bureau d'études de la mairie d'Orléans qui l'a conçue. "On a dû contourner les arbres et cela donne l'impression qu'elle a toujours été là. Je pense que beaucoup de gens se diront au fil du temps, on va au parc où il y a la passerelle. Ce sera peut-être un marqueur de cet endroit, en tout cas je l'espère".

Le premier parc Berthe Morisot

La mairie avait convié à l'inauguration du parc, la famille, les descendants de Berthe Morisot dont le nom avait été choisi à l'unanimité des élus du conseil municipal d'Orléans. "C'est un hommage à une femme artiste-peintre méconnue du courant impressionniste et qui a vraiment été effacée de manière injuste, de l'Histoire de l'art" a insisté dans son discours Serge Grouard.

La famille de Berthe Morisot, peintre impressionniste du 19ème siècle était présente - Lydie Lahaix

Berthe Morisot était née à Bourges en 1841, elle est morte en 1895. Son mari Eugène Manet était le frère du peintre Edouard Manet. "Nous avons voulu en donnant son nom à ce parc rendre hommage à sa création, à ses tableaux, mais aussi à son esprit libre et engagé" a insisté le maire d'Orléans.

La mésange est le symbole de ce nouveau parc Berthe Morisot - Lydie Lahaix

L'aménagement du parc Berthe Morisot a coûté 1,8 millions euros à la Ville. Un parc qui est désormais ouvert au public tous les jours, mais il est fermé la nuit.