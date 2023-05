Le paradis des jardins est de retour avec "Nature en Fête" au parc Sainte-Marie de Nancy

Des horticulteurs, des pépiniéristes ou encore des vendeurs de décoration de jardin. Ils sont 120 à avoir posé leurs stands pour le traditionnel événement "Nature en Fête" ce week-end, dans les allées du parc Sainte-Marie de Nancy. Pour le plus grand plaisir des visiteurs, en train de préparer leurs jardins pour cet été. "Il y a beaucoup plus de stands pour les plantes qui résistent à la sécheresse", confie Julie, des plants de tomate à la main.

Lutter contre la sécheresse

Parce qu'effectivement, l'une des thématiques majeures de cette édition 2023, c'est le manque d'eau, au sortir d'un été record sur le front de la sécheresse. Les jardiniers essayent donc d'anticiper un nouvel épisode, même si pour l'instant, la situation est rassurante . "J'ai pris des courges parce que c'est un feuillage bas qui rampe au sol et ça va garder l'humidité", poursuit Julie, qui va installer son tout premier potager.

Certains stands attirent donc particulièrement l'œil. A l'image de celui de Marc et de ses... cactus. "Certaines plantes sont habituées à vivre 20 jours sans eau", explique-t-il. Les espèces particulièrement résistantes à ce type de conditions ont donc la cote, mais attention à ne pas avoir de mauvaise image. "Les gens croient qu'il ne faut pas d'eau, mais à part les plantes en plastique, il faut de l'eau. Pas toute l'année, mais il en faut", détaille-t-il.

Un crapaud star

Mais il n'y a pas que la flore. La faune aussi a droit à ses stands. Notamment l'une des espèces particulièrement bien installée au parc Sainte-Marie : l'alyte accoucheur. Il s'agit en fait d'un crapaud dont le mâle s'occupe lui-même de protéger les œufs. "C'est surprenant leur mode de reproduction", découvre Cédric. Fort d'un chant particulièrement aigu, le mâle attire donc les femelles. "On peut l'entendre, surtout l'été, à la tombée de la nuit, vers la mare du parc Sainte-Marie", explique Lucie, animatrice nature à la ville de Nancy.

Une reproduction d'alyte accoucheur © Radio France - Arthur Blanc

700 individus ont posé leur valise dans le secteur. Mais ils sont de petite taille, le plus grand pouvant atteindre une masse de 19 grammes à peine. Ce qui les met malheureusement en danger, si on ne fait pas suffisamment attention. "L'espèce est grise, pas très visible et se cache sous les roches. Donc, sans faire exprès en les soulevant, on peut les écraser", ajoute Lucie.