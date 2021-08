Le parc des Baronnies alerte sur les dangers des barrages de galets sur les rivières

Dans les rivières des Baronnies, les barrages en galets poussent comme des château de sable sur la plage. Les enfants s'amusent à empiler les pierres pour stopper l'eau, mais cela peut mettre en danger les poissons. Avec les fortes chaleurs, il a de plus en plus de monde dans les cours d'eau, et ces petits barrages finissent par devenir un vrai problème pour la biodiversité. Au point que le parc naturel régional a engagé pour la première fois deux écoguides pour lutter contre cette mauvaise habitude des baigneurs.

Trop de barrages pour les poissons

Tous les jours, les deux écoguides du parc, Elsa Fournier et Caroline Jean-Pierre, sillonnent les bords de la rivière. "Vu qu'on est sur des cours d'eau avec beaucoup de pierres, les enfants les assemblent pour créer de petits barrages, explique Elsa Fournier. Cela crée des choses parfois très bien faites, et qui font très bien leur boulot de barrage, en empêchant les poissons de passer." L'eau stagne, se réchauffe, perd en oxygène : autant de facteurs qui mettent en danger la biodiversité des rivières.

Il faut donc aller à la rencontre des baigneurs, pour faire comprendre même aux plus petits les dangers pour les poissons. "On explique tranquillement aux gens que ce qu'ils font peut être problématique, poursuit Caroline Jean-Pierre. Souvent, on conclut en leur demandant de nous aider en démontant les barrages à chaque fois qu'ils en voient. Du coup les enfants sont très contents et motivés pour prendre soin de la rivière. Parce qu'ils adorent construire, mais ils aiment encore plus détruire !" Les deux écoguides démontent chaque jour une dizaine de barrages chacune.

La surfréquentation en cause

En fait, c'est la multiplication des barrages qui pose problème. "On s'est rendu compte qu'il y avait des effets délétères quand on a observé les premiers phénomènes de fréquentation importante sur des cours d'eau, développe Quentin Martinez, animateur Natura 2000 sur le parc. Là où avant on avait un à deux barrages, on s'est retrouvé avec toute une succession de barrières de galets en réseau."

L'augmentation du tourisme empire donc la situation. Dans les gorges du Toulourenc, à la frontière entre la Drôme et le Vaucluse, la fréquentation a doublé entre 2016 et 2020. "Dans ces secteurs très naturels, la présence de baigneurs est immédiatement impactante. Notre but, ce n'est pas de les empêcher de venir, mais de les aider à adapter leurs comportements", remarque Quentin Martinez. L'année prochaine, le parc compte engager de nouveaux écoguides pour lutter contre les barrages.