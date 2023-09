Le Parc des Pyrénées Catalanes sert de modèle aux 58 parcs régionaux de France en stickers et chansons

La Montagne se partage, se préserve et se protège... Des chansons détournées, des autocollants amusants, la campagne de sensibilisation "fet a Pireneu catala" n'est pas passée inaperçue et inspire les autres Parcs naturels régionaux de France. Une fierté pour Marion et Teddy invités Vraiment Nature