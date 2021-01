Le parc du Luberon dénonce la circulation d'engins motorisés en zone protégée

Le Parc naturel régional du Luberon s'inquiète de la recrudescence d'engins motorisés en hors-piste sur la zone protégée du parc. Avec l'arrivée de la neige, des 4x4, des quads, ou des motos sillonnent les espaces naturels, et notamment les crêtes du Grand Luberon. De nombreux habitants ont d’ailleurs contacté le PNR à ce sujet. Le Parc naturel régional du Luberon rappelle qu'à ce sujet, afin de concilier activités humaines et protection de la nature, la circulation des véhicules terrestres motorisés dans les espaces naturels est réglementée. Toute pratique du hors-piste est ainsi strictement interdite.

Seuls les personnels en mission de service public, les propriétaires et ayant-droits et les détenteurs d’une dérogation d’accès au territoire de chasse peuvent circuler sur les pistes et chemins des massifs du Petit Luberon, du Grand Luberon et de Saint-Sépulcre. Cette régulation vise à préserver les écosystèmes fragiles, et notamment la faune et la flore.

C'est aussi nécessaire pour sauvegarder la tranquillité et le caractère naturel de ces grands espaces de nature et pour permettre aux habitants et aux visiteurs la pratique des sports de nature, la promenade et le ressourcement.