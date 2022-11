Le parc du marais poitevin vise la plantation de 20.000 peupliers cet hiver

Planter 20.000 peupliers lors de cet hiver 2022/2023, c'est l'objectif du parc naturel régional du marais poitevin. Ces arbres sont en effet présents depuis près de deux siècles mais ils ont bien diminué. On recensait 800.000 peupliers dans les années 50, il y en a maintenant moins de 200.000. Le parc naturel régional du marais poitevin a donc lancé un programme d'actions pour favoriser les plantations.

Le peuplier est important dans les Deux-Sèvres et les autres départements du marais d'abord pour des raisons paysagères. "Il structure l'image que nous avons de la Venise Verte avec les frênes têtards, qu'on est en train de remplacer par d'autres espèces ", explique Pascal Duforestel, le président du parc naturel régional du marais poitevin. Pour des raisons également écologiques car il permet de capter du carbone.

Le peuplier devient rentable

Et enfin pour des raisons économiques. "Même s'il y a toujours eu une activité avec quatre/cinq très belles entreprises c'était difficile parce que très concurrencé par d'autres bois mondiaux. Mais les réglementations internationales plus la crise des matériaux actuelle fait qu'on se repenche énormément sur le peuplier qui devient rentable, précise Pascal Duforestel. Le peuplier est utilisé pour faire du contreplaqué, de la pate à papier ou encore du bois énergie

Pour développer la filière, le parc naturel régional a engagé un programme d'actions. "Depuis trois ans, on a initié le projet défi peuplier avec l'objectif d'aller plus loin en matière d'incitations à la plantation et de mobiliser des aides de la Région, des départements et syndicat des propriétaires fonciers", détaille Dominique Giret, directeur technique en charge de l'agriculture et de l'environnement au parc du marais poitevin.

Un agent recruté

Il s'agit aussi de réfléchir à la problématique de la desserte forestière. "L'accès aux parcelles pour planter, pour exploiter les peupliers et accompagner les communes parce que derrière l'exploitation du peuplier souvent il y a plein de problèmes du type dégradations de ponts, de chemins...", poursuit le technicien. Depuis un an, le parc a également recruté un agent pour accompagner l'ensemble des acteurs de la filière.

"Grâce à ça, dès l'hiver dernier, on a dépassé les 10.000 arbres plantés, c'est-à-dire quatre fois plus que ce qu'on faisait les années précédentes". Pour cet hiver 2022/20233, le parc vise donc les 20.000 plantations. Cela ne suffit pas à compenser le nombre d'arbres abattus sur l'année. "On va à peu près équilibrer les choses à partir de l'année prochaine mais on sait qu'il faut qu'on aille plus loin pour réussir à inverser la courbe", conclut Dominique Giret.