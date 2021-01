Le parc éolien à Puissalicon ne verra pas le jour, le préfet dit non

Le projet de par éolien à Puissalicon (Hérault) avec une trentaine de mâts ne se fera pas. Le préfet a suivi l'avis du commissaire enquêteur et a dit non. De nombreux habitants et élus s'étaient mobilisés contre ce projet.