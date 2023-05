Le Parc éolien des Monts inauguré à Moulin sur Orne , près d'Argentan

Près de dix-huit mois après le début des travaux, le Parc Eolien des Monts a été inauguré ce jeudi. Ses quatre éoliennes d'une puissance de deux mégawatts vont produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'environ 5100 personnes selon le groupe IEL.

Les éoliennes vues d'un champs de Moulin sur Orne © Radio France - Olivier Duc

Basé à Saint-Brieuc, le groupe IEL (Initiatives et Energies Locales) emploie 80 personnes et exploite en Normandie deux parcs éoliens et deux fermes photovoltaïques.

D'une hauteur de mât de 100 mètres, les éoliennes bâties sur le territoire de Moulins-sur-Orne sont éloignées au minimum de mille mètres de l'habitation la plus proche. Le Parc éolien génèrera 106.000 euros de taxes à destination des collectivités dont 35500 euros pour la seule commune.

Ce nouveau parc porte à vingt-six le nombre d'éoliennes installées dans l'Orne dont vingt sur la communauté de communes de Terres d'Argentan.