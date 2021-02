Le parc éolien qui sème la discorde non loin du massif de la Ste Victoire

Stéphane Bern qui a lancé une pétition contre le parc d'éoliennes implanté non loin du massif de la Sainte Victoire "une catastrophe pour l'environnement" clament les associations et notamment "l'association pour la sainte victoire" depuis que ce parc a été mis en service le mois dernier après des travaux effectué pendant le premier confinement entre les mois de février et de mai 2020.

22 éoliennes dans la montagne Ste victoire - Marc Antoine Chavanis

Une trentaine de personnalités s'est associée à cette pétition de l'association "sites et monuments" dirigée par Stéphane Bern.

C'est comme si un avion restait au dessus de ma maison en permanence - Joëlle qui vit au pied des éoliennes.

Ces éolienne implantées entre le massif de la Ste victoire, et les parcs naturels de la Ste Baume et du Verdon, coûte 6 millions d'euros, elles mesurent 125 mètres de haut, et présentent un vrai danger pour les oiseaux qui s'en approchent de trop près