Le Parc national de la Vanoise fait sa révolution culturelle

Chambéry, France

Le Parc national de la Vanoise (PNV) veut rompre avec sa tradition d'austérité et d'interdits. La signature du décret d'adoption de la charte en 2015 a mis un terme à une longue crise de près de huit années entre les 29 communes du territoire et l'administration du Parc. Deux communes seulement (Peisey-Nancroix et Les Belleville) ont signé la fameuse charte et désormais tout le monde veut passer à autre chose, que le Parc devienne enfin un outil au service du développement économique mais aussi qu'il s'inscrive dans l'air du temps, d'une approche plus contemplative, plus accessible de la montagne.

Écoutez : la nouvelle stratégie touristique du Parc national de la Vanoise Copier

Marcher dans le Parc national pour lutter contre le stress et perdre des kilos

Depuis trois ans, l'Établissement public est donc engagé dans une démarche de réflexion pour promouvoir son territoire. Cela vient d'aboutir à une convention, signée avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, outil de promotion touristique de la Région, pour passer à la vitesse supérieure. Le Parc national de la Vanoise est un produit touristique et ne s'en cache pas.

La région Auvergne-Rhône-Alpes qui vend déjà les bienfaits du thermalisme devrait sous peu communiquer sur les bienfaits de la montagne. "De plus en plus, on a un tourisme et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, qui peut aller vers de la prévention santé", explique Lionel Flasseur, directeur d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, " On peut dire que la lutte contre le stress est évidente et elle est très rapide de par cet effet contemplatif. On peut parler également de la perte de poids que propose le milieu de montagne qui est lié au fait que, en produisant le même effort, vous dépensez plus d'énergie et qu'il y a un effet coupe-faim de l'altitude sur le corps humain".

Un tourisme bienveillant pour un public qui n'est pas montagnard

Mais il faut aussi accompagner les visiteurs qui n'ont pas tous loin s'en faut l'envie de crapahuter sur les sommets et les accompagner dés l'arrivée au parking. Cela passe par ce qu'il est convenu d'appeler le "tourisme bienveillant". C'est ainsi que des panneaux ont été installés sur les accès principaux du Parc à la Grande Motte (Tignes), à Rosuel (Peisey-Nancroix) et à Bellecombe (Val-Cenis) afin d'indiquer des circuits faciles pour les familles.

"C'est un constat que les personnes arrivent, elles ne sont pas montagnardes de base", reconnaît Rozenn Hars, présidente du PNV. "Elles voient plusieurs sentiers qui partent, elles ne savent pas où. Nous allons recomposer ces entrées de Parc. On leur fait prendre un tout petit d'altitude avec un quart d'heure de marche, c'est tout, pas difficile. Pour leur montrer les vraies montagnes. Et aujourd'hui, ce sont ces informations que les visiteurs n'ont pas".

Les panneaux explicatifs au refuge-porte de Rosuel à Peisey-Nancroix, Savoie - Parc national de la Vanoise - Katrine Chassaing

Communiquer de manière positive sur la réglementation

Enfin un nouvel esprit semble souffler sur les hautes plaines : la communication austère sur les interdits n'est plus de mise. Même Christophe Roulier, qui représente l'association environnnementaliste Mountain Wilderness au Conseil d'administration du PNV en est convaincu : " Personnellement, je suis assez sensible à ça. Il faut arriver à trouver d'autres méthodes, plus ludiques, pour faire comprendre qu'on a besoin d'un minimum de réglementation pour que les choses se déroulent bien. L'interdiction du survol du Parc par les parapentes, par exemple, plutôt dire qu'il y a des zones réservées pour les parapentes en certains lieux. C'est une question de vocabulaire, d'affichage, de panneaux. Il y a des panneaux encore "interdit de skier", il faut trouver d'autres méthodes".

Des bienfaits à vendre, de la bienveillance et de la pédagogie, le Parc national de la Vanoise entame sa mue vers le 21e siècle.