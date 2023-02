Le parc national des Cévennes lance la troisième édition du concours forestier du SylvoTrophée

Après deux éditions en 2018 et 2021, le parc national et le centre régional de la propriété forestière organisent une nouvelle édition du SylvoTrophée à l’automne prochain. Organisé en partenariat avec l’association des parcs naturels du Massif central (IPAMAC), le SylvoTrophée est un concours forestier destiné à promouvoir les pratiques de gestion durable. "Si la gestion d’une forêt est avant tout le projet de son propriétaire, elle répond également à des attentes sociétales."

Les forêts remplissent trois fonctions essentielles : une fonction économique d'abord, puisque les forêts produisent du bois et alimentent en matériau renouvelable une vaste filière dont dépendent de nombreux emplois. Elle ont aussi une fonction sociale : les forêts sont fréquentées par de nombreux usagers, elles structurent nos paysages, abritent des richesses culturelles ou patrimoniales et nous protègent contre les risques naturels, Enfin, une fonction environnementale : les forêts constituent des réservoirs de biodiversité, elles stockent le carbone, régulent le cycle de l’eau, préservent la qualité de l’air et protègent les sols contre l’érosion.

Ces trois fonctions constituent les piliers d’une véritable gestion durable. Le SylvoTrophée met ainsi en valeur les propriétaires et les gestionnaires ayant adopté ce type de gestion dite "multifonctionnelle".

Qui peut se porter candidat ?

Tous les propriétaires de forêt sectionale, communale ou privée dotée d’un document de gestion durable peuvent se porter candidat. Les propriétaires devront présenter une parcelle d’au moins deux hectares, localisée dans le parc national des Cévennes et ayant fait l’objet d’une coupe forestière récente (moins de 10 ans). Parmi les candidatures reçues, quatre parcelles seront sélectionnées.

Le jury composé de six experts visitera les parcelles les 4 et 5 octobre 2023 en présence du propriétaire (et éventuellement de son gestionnaire). Il appréciera ainsi la prise en compte des trois fonctions de la forêt dans la gestion déployée. Le lauréat sera désigné à l’issue des visites.

Au-delà des récompenses symboliques en jeu, le lauréat et les candidats bénéficieront surtout d’une mise en valeur de leur propriété et de leurs pratiques, à travers les actions de communication du Parc national, du CRPF et de l’IPAMAC

Le SylvoTrophée permet également aux propriétaires candidats de bénéficier de conseils afin d’améliorer encore leurs pratiques et de contribuer à leur manière à favoriser une gestion forestière pertinente et adaptée au territoire.

Comment participer ?

Le dossier est à télécharger sur le site internet du parc national des Cévennes. Il devra être complété et envoyé d’ici le 15 juin 2023: