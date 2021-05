Le Parc National du Mercantour se prépare pour cet été post-tempête Alex

Depuis le passage de la tempête Alex, les agents du Parc National du Mercantour ont recensé les dégâts sur les sentiers afin d'anticiper les travaux. Plus de 160 kilomètres de chemins de randonnée ont été détruits par la tempête.

Les équipes du Parc National du Mercantour s'attendent à vivre un été chargé. Depuis le coronavirus, le besoin de nature est grandissant. L'an dernier, la fréquentation du Parc National a augmenté de 10 à 30% sur certains sites notamment autour du lac d'Allos ou dans la vallée de la Gordolasque. Cet été, le Parc du Mercantour mise encore sur une fréquentation conséquente. Des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques en montagne et en milieu protégé sont prévues pour le public néophyte. Au col de la Cayolle, les randonneurs pourront par exemple découvrir la randonnée silencieuse.

Près d'un tiers des sentiers détruits par la tempête

Autre problématique, la gestion des flux de marcheurs. Avec le passage de la tempête Alex, plus de 160 kilomètres de sentiers de randonnée ont été détruits sur les 550 kilomètres du Parc National du Mercantour. Les travaux de réparations s'élèvent à 3,5 millions d'euros. Cette année un million d'euros de travaux sont prévus pour réparer les principaux sentiers et permettre aux randonneurs de profiter au mieux des paysages du Parc. Les premiers chantiers de réparation ont démarré et seront terminés début juillet. Les refuges de montagne seront aussi accessibles cet été explique les équipes du parc.