Le parc naturel des Caps et Marais d'Opale candidat au patrimoine géologique de l'Unesco

Après la réserve "Man and biosphere » de l'Unesco, qui distingue déjà du Marais audomarois, le parc naturel des Caps et Marais d’Opale postule à un nouveau label du patrimoine mondial. Il s‘agit du classement des « Géoparc ».

C'est l'occasion de faire reconnaître les territoires qui ont un sous-sol exceptionnel. Une géologie visible qui a façonné des paysages. Dans le périmètre du parc, il est notamment question des falaises des deux caps ou encore des carrières de Marquise, dans le Boulonnais.

Deux ans de procédure

Trois territoires français -Ardèche, Alpes et Quercy- ont déjà obtenu ce label "Géoparc". Ils ont ainsi pu créer des activités touristiques autour de la géologie.

Cette candidature, en commun avec le Parc naturel régional d'Armorique et des partenaires anglais, est un programme européen baptisé USAC, pour Unesco Sites Across the Channel. Et pour la mener à bien, une personne va être recrutée. Ce travail va durer deux ans, pour faire reconnaître scientifiquement l'originalité du sous-sol du parc et pour imaginer les activités à développer autour.