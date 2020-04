Le parc naturel marin du golfe du Lion lance son appel à projets

Cette année 130.000 euros sont provisionnés pour soutenir des projets en faveur de connaissance, de la protection, de la mise en valeur et du développement durable de l’environnement littoral et marin. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 10 mai 2020.

L'appel à projets porte sur la protection et la valorisation de l'environnement marin.

Voilà un moyen utile de s'occuper pendant le confinement: le Parc naturel marin du golfe du Lion a lancé son cinquième appel à projets annuel en faveur de la protection et de la valorisation de l'environnement marin. Toute structure représentée par une personne morale de droit public ou de droit privé peut répondre à cet appel à projets.

130.000 euros de dotation globale

Le Parc naturel marin du golfe du Lion est le troisième parc naturel marin français et le premier de Méditerranée. Il couvre 4 010 km² d’espace marin au large du Roussillon et de l'Aude pour environ 100 km de côtes et concerne 12 communes littorales.

Son appel à projet annuel vise à soutenir financièrement des actions en faveur de la connaissance, de la protection, de la mise en valeur et du développement durable de l’environnement littoral et marin. Le montant total réservé à l’ensemble des projets est de 130 000 euros, mais le taux de subvention maximum apporté par le Parc naturel marin ne peut pas dépasser 80 % du montant total de chaque projet.

Des thématiques diverses

Quatre thématiques sont spécifiquement identifiées :

• Actions pédagogiques portant sur l’environnement et le patrimoine culturel maritimes au sein d’établissements scolaires et accueillant des jeunes.

• Restauration et mise en valeur du patrimoine culturel maritime.

• Réalisation d'ouvrages et vidéos de mise en valeur du territoire et des enjeux marins et maritimes.

• Productions d'inventaires naturalistes et acquisition de données sur des enjeux de biodiversité littorale et marine.

Les dossiers de candidatures à projets (téléchargeables ici) doivent porter sur une seule des quatre thématiques. Les candidatures seront évaluées selon une série de critères, définis dans le règlement de l’appel à projets, disponible sur le site internet du Parc, où les dossiers sont à déposer au plus tard le 10 mai 2020 à minuit.

La sélection finale des lauréats aura lieu lors de la prochaine séance du conseil de gestion du Parc naturel marin en juillet 2020.