Le Parc naturel régional de Millevaches lance la réalisation d'un observatoire photographique de ses paysages

Qui connaît bien protège bien. Voilà qui pourrait être un adage seyant bien à l'action du Parc naturel régional de Millevaches. Celui-ci a décidé de réaliser un observatoire photographique du paysage. Durant toute cette fin d'hiver, avant une deuxième campagne au printemps, Claude Belime, un photographe professionnel, prend en photo des paysages du parc, dans sa partie corrézienne. Les parties creusoises et haut-viennoises seront faites l'année prochaine.

S'approprier le paysage

"En regardant un paysage on imagine mieux les effets de nos actions sur le territoire" explique Florence Leplée, chargée de mission paysage au PNR de Millevaches. Car c'est bien là l'idée : permettre à chacun de s'approprier les paysages de son territoire et ainsi de mieux les protéger ou de mieux les faire évoluer. "Suivant comment on inscrit nos projets dans le paysage ça n'a pas toujours le même rendu" souligne Florence Leplée. Et qui ajoute : "parfois il suffit juste d'être vigilant pour que les choses se passent au mieux".

Une photo reproductible

Mais pour connaître l'évolution passée, et future, des paysages il faut pouvoir avoir des références. Et c'est bien l'importance d'un observatoire photographique. Claude Belime ne prend pas simplement des photos : il veille à ce qu'elles soient reproductibles par n'importe qui. "Pour prendre une photo, je mets une heure" dit-il. Car il faut tout régler, mesurer et consigner : la hauteur du trépied, l'angle de l'appareil, l'azimuth, l'emplacement exact de la prise de vue etc. "Le but c'est que n'importe qui puisse retrouver exactement où j'ai mis mon trépied".

Des vieilles cartes postales

Il choisit lui-même les paysages qu'il prend en photo. Mais il fait appel aussi aux habitants pour lui fournir des vieilles cartes postales pour refaire la même vue quand c'est possible. "J'ai rarement vu des choses qui ont changé autant" remarque-t-il. Preuve s'il en fallait que nos paysages ne sont pas éternels. Au final une cinquantaine de photos seront sélectionnées pour la postérité. Elles seront consultables sur un site internet dédié.