Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc demande à l’Etat d’interdire l’implantation d’un parc éolien

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a demandé au ministère de la Transition écologique de casser une décision qui autorise la construction de neuf éoliennes sur la commune de Dio-et-Valquières dans l’Hérault, une zone est considérée comme sensible.

Situé à cheval sur les départements du Tarn et de l'Hérault, le parc compte 170 espèces animales remarquables comme l'aigle de Bonelli, l'un des rapaces les plus rares et les plus menacés de France.

Pas d’opposition de principe aux éoliennes

Les responsables du parc assurent ne pas être opposés aux éoliennes. Ils estiment même faire leur "part" en matière de développement des énergies renouvelables : 215 éoliennes sont déjà en activité dans le périmètre du parc et 77 autres sont autorisées. Mais la direction dénonce le lieu d'implantation prévu pour ces neuf nouvelles éoliennes : la commune héraultaise de Dio-et-Valquières. Elle fait partie d’une "zone d'exclusion" où elles sont interdites, selon la charte du parc du Haut-Languedoc. La construction de mâts serait néfaste à l'habitat de l'aigle de Bonelli.

Une implantation autorisée par la justice

Malgré les avis négatifs du parc, la cour administrative d'appel de Marseille a validé les recours juridiques des deux porteurs de projets, qui ont été formellement autorisés par un arrêté préfectoral signé le 17 décembre.

La direction du parc a dès lors introduit un "recours hiérarchique" auprès de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, afin que la décision d'autorisation soit "réévaluée et reconsidérée".

La démarche du Parc naturel régional du Haut-Languedoc est soutenue par la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux. Dans un communiqué, son président Michaël Weber appelle "l'Etat et la ministre de la Transition écologique à tout mettre en œuvre pour garantir la portée des chartes et le prestige du classement des Parcs."

La Ligue de Protection des Oiseaux s’est aussi associée à cet appel.

Avec AFP.