PHOTOS - Le Parc naturel régional du Luberon poursuit son action pour la préservation des chauves-souris

Oppède, France

Le Parc Naturel Régional du Luberon prend soin de ses chauves-souris. L’étage d'un ancien cabanon de garde forestier a été aménagé rien que pour elles. Un point d'eau est alimenté devant pour les femelles gestantes ainsi que leurs petits. La face sud du cabanon a été fermée et seule une lucarne conservée avec un étroit passage pour les petits mammifères. Elle a été protégée à l’extérieur par un entourage de carreaux lisses afin d’empêcher les prédateurs comme la fouine ou le loir de s’accrocher.

À l’intérieur, les traces de chauves-souris comme les Rhinolophes ou les Oreillards sont évidentes. Cette dernière espèce est en cours de comptage notamment autour d’une petite marre dans les carrières de pierre d’Oppède, toujours dans le Luberon. Une opération d'observation et de capture vidéo vient d'avoir lieu.

Des prises de vues exceptionnelles de chauves-souris en vol

À Oppède, le photographe et cinéaste Tanguy Stoecklé a installé ses projecteurs infra-rouge et sa caméra thermique dite « caméra fantôme » pour capter les comportements de ces oreillards. Cette caméra permet de filmer jusqu’à 2.500 images par seconde afin d’obtenir d’extraordinaires ralentis. Le vauclusien, dont la société Noctilio Productions est installée dans le village de Viens, a déjà obtenu des images uniques sur le comportement des chauves-souris, notamment tournées en Guyane. De nouvelles captures réalisées à Oppède devraient apporter d’autres précisions aux scientifiques qui étudient la vie et les mœurs des petits mammifères. La France compte trente-cinq espèces de chauves-souris et trente sont présentes en Provence-Alpes-Côtes-d’Azur.

Dans le Luberon : cabanon aménagé pour l'installation des chauves-souris mais aussi captation de sons et d'images au bord d'une mare Copier

L' 'ancien poste du garde forestier dont l'étage est entièrement amenagé au profit des chauves-souris avec Sophie Bourlon, chargée de mission Natura 2000 au Parc Naturel Régional du Luberon, une des animatrice de ce programme © Radio France - JM Le Ray

Gros plan sur la lucarne d'entrée des chauves-souris protégée contre les prédateurs © Radio France - JM Le Ray

A l'intérieur l'obscurité est préservée pour les mammifères nocturnes à part cette petite entrée © Radio France - JM Le Ray

La caméra thermique dite "fantôme" pour capter en infra-rouge des images au ralenti d'une précision impressionnante © Radio France - JM Le Ray

Tanguy Stoecklé avec son matériel de pointe capture des images de chauves-souris en vol : à droite son écran de contôle avec l'image de mare où sont braquées ses caméras © Radio France - JM Le Ray