Le parc naturel régional du Ventoux est désormais (presque) officiel

C'est désormais officiel ou presque le Parc naturel régional du Ventoux est né. Le décret qui officialise la création du PNR doit être publié ce mardi ou ce mercredi. Le Ventoux devient ainsi le 55e parc naturel régional français et le 9e en PACA. 35 communes en font partie, du Comtat Venaissin aux gorges du Toulourenc, en passant par le sommet du Ventoux et le plateau de Sault. 88.000 habitants y vivent, sur une superficie de 85.000 hectares.

C'est à la sortie du conseil de défense écologique, ce lundi 27 juillet, que la ministre de la transition écologique a confirmé cette naissance, ainsi que celle du PNR de la Baie de Somme-Picardie maritime. Barbara Pompili annonce ainsi que 30% du territoire terrestre de la France fait partie d'une aire protégée.

Dans un communique, le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, se réjouit de cette officialisation. "La signature de ce décret vient conforter et reconnaître un projet audacieux et visionnaire au service d’un des territoires les plus emblématiques de la Région Sud (...) La création de ce Parc s'inscrit pleinement dans notre Plan climat, « une COP d’avance » auquel nous consacrons 30 % de notre budget en 2020, soit 1,5 milliard d’euros. Ce nouveau label contribuera à protéger l’environnement, le patrimoine, la culture, tout en soutenant les activités économiques et le bien vivre des habitants."