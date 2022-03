Le Parc naturel régional du Vercors veut faire "participer les habitants à la préservation de la biodiversité"

Faire un inventaire de sa biodiversité, c'est le projet du Parc naturel régional du Vercors, avec les Atlas de la biodiversité communale. Une initiative de sensibilisation profondément participative explique Chrystelle Caton, qui la pilote.

Ce projet des Atlas de la biodiversité communale sera ensuite soumis aux 38 élus des communes du Vercors (24 en Isère, 14 en Drôme). Le Parc se donne deux ans pour réaliser cet inventaire, avec le soutien des habitants, explique Chrystelle Caton, chargée du projet.

France Bleu Isère : Que la faune et la flore du Parc Naturel Régional du Vercors soit unique, il n'y a pas de débat. Ce projet d'Atlas de la Biodiversité, qu'est-ce que ça va changer ?

Chrystelle Caton : L'idée est en effet de réaliser un inventaire de la faune, de la flore et des milieux naturels, de façon à améliorer la connaissance de cette biodiversité locale, sur 38 communes du parc. Ce sera un outil d'aide à la décision des élus, mais aussi une manière pour les habitants de s'approprier cette connaissance

C'est un nouveau label de qualité spécifique ?

C'est un appel à projets de l'Office français de la biodiversité. Le parc a répondu avec 38 communes, ça permet d'avoir une bonne connaissance de la biodiversité, de façon à mieux aménager le territoire et d'en préserver au mieux sa richesse.

C'est une pièce en trois actes : approche scientifique, approche participative, et sensibilisation. Comment ça se passe concrètement, et dans quel timing ?

On a un peu moins de deux ans pour réaliser ce travail, et l'idée est de réaliser des petits groupes dans chaque commune, avec des habitants, des élus, de façon à ce que ce soit partagé, participatif, pour réaliser des actions concrètes pour la biodiversité. Il y a des inventaires scientifiques réalisés, avec des partenaires experts naturalistes comme la Ligue de Protection des Oiseaux et Flavia. On va aussi réaliser des inventaires participatifs avec les habitants, via des outils dédiés, des plateformes collaboratives, pour identifier certains groupes d'espèces. Il n'y aura pas besoin d'avoir des compétences particulières, c'est adapté à tout un chacun. Tout le monde pourra participer dans sa commune.

A l'heure de Grenoble Capitale Verte européenne, c'était important d'associer les habitants, les inviter à s'investir, au-delà des paroles ?

Tout à fait, on veut vraiment que chaque citoyen, chaque habitant soit acteur de la biodiversité proche de chez lui. Souvent, les habitants n'ont pas forcément connaissance de cette faune et de cette flore. Là, c'est l'occasion de participer, et de participer aussi à des conférences, des sorties nature, des ateliers, de façon à découvrir cette connaissance, cette biodiversité

Inviter aussi les élus à franchir l'étape des paroles, passer aux actes, au terme de ces deux années d'inventaire dans le Parc ?

Tout à fait. L'inventaire est un état des lieux, mais aussi un outil d'aide à la décision des élus. Ils pourront prendre cette connaissance et la mettre à profit des plans locaux d'urbanisme, de manière à voir s'il y a des haies, des arbres remarquables, des zones humides à enjeux. Ils pourront les matérialiser, les identifier sur leurs documents d'urbanisme, et permettre une préservation un peu plus forte de ces éléments naturels

Votre Atlas de la biodiversité démarre à l'heure où le GIEC tire encore la sonnette d'alarme. Si la planète se réchauffe de 2 degrés, 18% des espèces seront menacées d'extinction, 30% si la planète se réchauffe de 3 degrés. Est-ce que ces projets locaux peuvent aider à contrer ce scénario apocalyptique annoncé ?

Je pense que ça permet en tout cas de mieux connaître, de mieux préserver. Si on impacte cette biodiversité par des aménagements humains, disons, avec l'urbanisation, le drainage, l'agriculture intensive, on impacte au plus cette biodiversité, qui est déjà touchée par le changement climatique. Le fait de mieux préserver et de faire ces aménagements communaux, ça permet d'enrayer un peu, d'atténuer les effets du changement climatique, d'avoir une meilleure résilience vis-à-vis du changement climatique.