Le parc Normandie-Maine dans le giron de l'Unesco : pour un développement vertueux du tourisme

Une reconnaissance internationale pour le parc régional Normandie-Maine. Le site, qui s'étend sur 4 départements, Mayenne-Orne-Sarthe-Manche, vient d'obtenir le label Géoparc Unesco. Il rejoint ainsi les sept autres Géoparcs français et c'est le premier dans le Grand Ouest.

Cette distinction va permettre de valoriser et de protéger les patrimoines culturel et naturel du territoire, et de développer aussi le tourisme d'une manière vertueuse. C'est ce qu'explique Jean-Luc Desbois, le directeur du Géoparc du Massif des Bauges dans les Alpes, labellisé Unesco depuis 2011 : "ça permet de construire des produits touristiques de terroir avec un lien avec la terre. C'est donc un tourisme doux avec le moins d'impact possible qui éveille à la connaissance du territoire. C'est un tourisme éclairé, on ne vient pas juste faire une activité et repartir mais on essaie de comprendre là où on est, ce qui s'y passe. Il faut trouver l'équilibre entre développement touristique et préservation du territoire".

Le parc Normandie-Maine, créé dans les années 70, couvre plus de 250.000 hectares sur 164 communes dans deux régions : la Normandie et les Pays de la Loire.