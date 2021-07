Le parking de l'Ile Piot bientôt doté d'ombrières photovoltaïques

Des ombrières photovoltaïques au parking de l'île Piot, pour créer de l'électricité et protéger vos voitures du soleil. Le projet officiellement lancé aujourd'hui, mardi 13 juillet, par le Grand Avignon et la Compagnie Nationale du Rhône.

Le chantier sera délivré avant l'été 2022. Un nouveau parc solaire vient d'être lancé par le Grand Avignon, la Compagnie Nationale du Rhône, la ville d'Avignon et la préfecture. Le projet : protéger les voitures du soleil pour mettre à disposition un stationnement "confortable", mais aussi accélérer la transition énergétique en multipliant les zones de production d'énergie verte.

1 hectare d'ombrières photovoltaïques

4.600 panneaux seront installés d'ici juillet, c'est l'équivalent de la consommation électrique de 1200 habitants. L'énergie créée sera ensuite injectée dans le réseau public et consommée localement. Des travaux seront au réalisés au sol pour le rendre à nouveau perméable et des végétaux seront plantés. De quoi faire descendre la température de quelques degrés et créer un îlot de fraîcheur en été.

Conjuguer voitures à l'ombre et patrimoine historique

Le projet est en réflexion depuis 2014, année de création du parking de l'Ile Piot qui propose 900 places. Selon le préfet, Bertrand Gaume, c'est un projet innovant et exemplaire "puisque nous sommes face au centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Avec ce projet, on démontre qu'on arrive à promouvoir les énergies renouvelables au cœur d'un site patrimonial remarquable. On devient un exemple !"

Le chantier représente un budget de 4 millions d'euros. Joël Guin, président du Grand Avignon, assure que le parking reste pour l'instant gratuit malgré tous ces aménagements.